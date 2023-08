ufficiale Fermana, per il centrocampo arriva Gianelli dall'Inter in prestito

"La Fermana comunica ufficialmente l'arrivo a titolo temporaneo, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2024, del centrocampista dell'Inter Jacopo Gianelli. Classe 2001, Gianelli è stato protagonista negli ultimi anni con la maglia nerazzura in varie categorie: con la Primavera 1 ha collezionato 27 presenze con un gol e un assist all'attivo".

Con questa nota il club marchigiano ha annunciato l'arrivo del giovane calciatore nerazzurro che nelle ultime due stagioni il calciatore ha collezionato 10 presenze in Serie C con la maglia della Pro Sesto in un'avventura segnata da due lunghi infortuni che ora sono definitivamente alle spalle.