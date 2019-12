Inter-Barça, i voti ai tecnici: Conte può poco. E Valverde sorride

Fonte: dall'inviato a San Siro

Gli episodi non sono certo girati a favore dell’Inter, questa sera contro il Barcellona. Anche se i nerazzurri ci hanno messo tanto del loro sbagliando almeno 3 nitide palle gol. Adesso la Champions sarà solo un ricordo, con la squadra sconfitta 1-2 dal Barça e retrocessa in Europa League col terzo posto finale nel girone.

ANTONIO CONTE 6 - “Non posso rimproverare nulla ai miei”. E forse è difficile imputare qualcosa pure a lui. Perché di scelte a disposizione non ne aveva, infatti la probabile della vigilia è la squadra effettivamente mandata in campo. La sua Inter ha creato tantissimo e sprecato ancora di più, forse è quello l’unica pecca imputabile. Prova il tutto per tutto nella ripresa mandando dentro 3 giocatori offensivi, ma l’impresa non riesce.

ERNESTO VALVERDE 7 - Alla vigilia aveva dimostrato grande tranquillità nonostante l’assenza di almeno 6-7 titolarissimi. E a guardare la prova dei suoi in un San Siro stra pieno e caldissimo, aveva ragione. Schiera il suo Barça con l’inusuale 3-5-2 per cercare di chiudere i dialoghi stretti degli attaccanti nerazzurri. Riesce ad avere la meglio nonostante le assenze importanti e può esultare per le risposte arrivate dai giocatori, soprattutto dai giovani.