Inter, Barella l'imprescindibile: secondo nella classifica degli assist, ora manca solo il gol

Per Antonio Conte e Roberto Mancini è semplicemente insostituibile. La crescita di Nicolò Barella è stata esponenziale con il centrocampista ex Cagliari che è reduce dall’ennesima prova convincente con la maglia della Nazionale. Oggi pomeriggio tornerà nuovamente in campo dal primo minuto con l’Inter che a San Siro affronterà il Torino in un match a distanza col suo compagno in azzurro Andrea Belotti.

Secondo per assist - Prestazioni positive per il mediano nerazzurro che, come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport è al secondo posto nella speciale classifica degli assist in queste prime sette giornate. Sono ben tre i suggerimenti decisivi per i compagni, meglio di lui ha fatto solo Mkhitaryan con quattro. Adesso si tratta di fare un ulteriore step: quello di trovare la via del gol che, in A, manca dal 9 novembre 2019 contro il Verona.