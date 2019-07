Inter, Bastoni ha stregato Conte. Dimarco verso un nuovo prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sul futuro di due giocatori in forza all'Inter dopo aver trascorso la passata stagione al Parma: si tratta del centrale Alessandro Bastoni e del terzino sinistro Federico Dimarco. I loro destini sembrano avviarsi su strade diverse: Bastoni è destinato a rimanere in ritiro con i suoi compagni nerazzurri visto che Antonio Conte ripone una grossa fiducia nel ventenne di Casalmaggiore, che oltre ad aver ben impressionato anche nel recentissimo Europeo Under 21, possiede la dote di essere l'unico difensore centrale mancino presente in rosa. Il discorso relativo a Dimarco è diverso poiché il terzino potrebbe non partire nemmeno per il ritiro e sarà dunque uno dei candidati al trasferimento (con buona probabilità nuovamente con la formula del prestito) in una squadra di Serie A. La società meneghina ed il suo procuratore sono pronti a ricevere e poi valutare offerte per il giovanissimo terzino sinistro.