Inter, Bastoni preferisce la Sampdoria al Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Bastoni resta uno dei giovani più corteggiati sul mercato. L'Inter sta valutando per il centrale classe 1999 un nuovo prestito dopo la positiva annata vissuta al Parma. Altri dodici mesi da titolare per essere protagonista e giocare con grande continuità.

Da metà marzo si è fatta avanti la Sampdoria che vede nel difensore scuola Atalanta il nome giusto per sostituire, seppur a titolo temporaneo, il partente Joachim Andersen. I contatti tra il suo agente Tinti e il diesse blucerchiato Osti vanno avanti da tempo e si sono intensificati negli ultimi giorni. Occhio sempre al Cagliari, che l'ha richiesto in prestito nell'ambito della trattativa per la cessione di Nicolò Barella ai nerazzurri. A Genova però Bastoni avrebbe una maglia da titolare garantita e la possibilità di provare a lottare per l'Europa. Per questo l'opzione sampdoriana sta crescendo nel gradimento del giocatore e del suo entourage, anche se il Cagliari resta in pressing. Previsti nuovi contatti tra le parti nei prossimi giorni. Si accende il mercato intorno a Bastoni, chiamato all'anno della definitiva esplosione e per questo deciso a valutare bene insieme ai suoi rappresentanti la decisone da prendere.