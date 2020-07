Inter, Bastoni: "Quanti avrebbero avuto il coraggio di far esordire un 20enne come Conte?"

Il difensore di casa Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato a Sky Sport nel day after del 3-1 al Torino. "Sicuramente Conte mi ha dato tantissimo, non so in quanti avrebbero avuto il coraggio di far esordire un 20enne all'Inter come ha fatto lui. Il nostro è un processo di crescita che stiamo facendo insieme, dobbiamo continuare tutti uniti sulla stessa strada", le parole del difensore nerazzurro.