Inter batte Leverkusen: dopo cinque anni un'italiana in semifinale di Europa League

Con la vittoria dell'Inter contro il Leverkusen il calcio italiano avrà una rappresentante in semifinale di Europa League dopo cinque anni. L'ultima volta nella stagione 2014-15 quando si spinsero a un passo dall'atto conclusivo Fiorentina e Napoli. I viola vennero poi eliminati dal Siviglia mentre i partenopei dal Dnipro. Nessuna squadra italiana ha mai vinto il torneo con questa denominazione e per risalire al 1999 per l'ultima volta in cui il trofeo, allora Coppa UEFA, è stato alzato. Quando il Parma di Alberto Malesani vinse travolgendo nella finale di Mosca il Marsiglia per 3-0.