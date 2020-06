Inter, Belotti o Aubameyang per sostituire Lautaro: Conte vota per il bomber granata

In caso di partenza di Lautaro Martinez con destinazione Barcellona, l'Inter è pronta a muoversi su due profili per sostituire l'argentino. Il primo è Pierre-Emerick Aubameyang, in scadenza nel 2021 con l'Arsenal e pronto a dire addio ai Gunners con cui non vuole rinnovare. E' il giocatore sui cui vorrebbero puntare Marotta e Ausilio anche per una questione di costi, ma non è la prima scelta di Conte che preferirebbe un giocatore che non sia propenso ad attaccare la profondità visto che in rosa c'è già Lukaku. Per l'ex ct l'ideale sarebbe Belotti, ovvero l'altro profilo preso in considerazione in queste settimane. Il giocatore ha già aperto a questa soluzione ma per far vacillare Cairo servirà un'offerta molto intrigante. Possibile che oltre a un bel pacco di milioni, possa essere aggiunto anche il cartellino di uno tra Nainggolan, Gagliardini o Pinamonti, che potrebbe tornare dal Genoa e andare a Torino come sostituto del Gallo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.