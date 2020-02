vedi letture

Inter, Borja Valero: "Vogliamo fare bene in Europa. Sono rimasto per alzare trofei"

Ospite di Sport Mediaset, il centrocampista nerazzurro Borja Valero ha parlato anche della vittoria di ieri, che mette l'Inter in una ottima posizione in ottica ritorno dei sedicesimi di Europa League: "Importantissima dopo una sconfitta pesante come quella contro la Lazio di domenica scorsa. Ci toccava vincere e fare un buon risultato per avere una settimana più tranquilla e preparare al meglio le prossime sfide che ci aspettano. Sapevamo che portare un buon risultato ci avrebbe dato più tranquillità, tra virgolette, perché non si è mai sicuri di quello che può accadere al ritorno, però sarà un po’ più semplice. L’Europa League? È una competizione che ci piace ma che ci lascia stanchezza. Ce l’abbiamo lì e vogliamo fare bene, quindi non possiamo rilassarci. Vincere qualcosa? Me lo auguro, è una cosa a cui penso da inizio stagione. Sono rimasto per questo motivo e spero che per fine stagione possa succedere".

La gara con la Lazio: "È già alle spalle. Sappiamo che in una stagione possono arrivare delle sconfitte un po’ più dure del normale, l’importante è essere un grande blocco come squadra e andare avanti lasciandoci tutto alle spalle".

La prova di Eriksen: "Deve passare un po’ di tempo per l’adattamento a un nuovo calcio, a una nuova lingua e a un nuovo allenatore. E’ normale che piano piano si abitui, e ieri sera ha dimostrato di essere a un buon livello".