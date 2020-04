Inter, Borja vicino alle 100 presenze. Poi sarà addio: ritorno a Maiorca?

vedi letture

Di Borja Valero via dall’Inter se ne parla ormai da un anno. L’arrivo di Conte in panchina, gli acquisti di Sensi, Barella e ora Eriksen non sembrano lasciargli lo spazio che lo spagnolo chiede. Scorsa estate, dopo 75 presenze nerazzurre, il club era pronto a darlo via di fronte a una proposta interessante. Che non è arrivata. E in altri casi, come quello dei qatarioti dell’Al-Gahrafa, rifiutata dal giocatore stesso. L’ipotesi scambio con Biraghi è stata prontamente negata dalla Fiorentina per differenza d’ingaggio troppo evidente. Oggi, trentacinquenne e a scadenza di contratto, il play di Madrid sa che dovrà guardarsi attorno. Irrinunciabile per Spalletti, importante per Conte quando mancavano le alternative, Borja risultava prima dello stop uno dei migliori quanto a forma fisica. E’ qualcosa che lui stesso prende in considerazione perché possa proseguire per almeno “un altro anno o due”. E allora, avanti coi contatti con club interessati da tutto il mondo. Argentina, MSL, Cina, Spagna e Argentina. L’ideale sarebbe un ritorno in patria: il Getafe non è più interessato, occhio al ritorno a Maiorca qualora gli isolani dovessero salvarsi. Di sicuro c’è che Borja non intende fermarsi e lo ha appena ammesso. E’ a dieci gettoni dalle cento presenze con l’Inter. Chissà se riuscirà ad arrivarci, prima dei saluti.