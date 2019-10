© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dopo la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund, il centrocampista dell'Inter, Marcelo Brozovic, ha parlato ai microfoni di Inter Tv. Queste le sue parole: "Sarà una gara molto importante per noi, stiamo bene anche se forse ancora un po' stanchi dopo la partita contro il Sassuolo. Domani saremo pronti. Il Dortmund verrà subito a pressarci, dovremo essere molto attenti e dovremo gestire bene la palla. Errori come quelli che abbiamo fatto domenica potrebbero essere letali, quindi dobbiamo evitarli. Non abbiamo troppa pressione addosso, è solo una partita che però vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi: la giocheremo come se fosse una finale".