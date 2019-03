© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter ha già iniziato la ricerca di un nuovo attaccante che si aggiunga a Lautaro e Icardi o che sostituisca l'argentino in caso d'addio. I nerazzurri guardano con interesse a Edin Dzeko, in scadenza nel 2020 con la Roma e che avrebbe l'esperienza necessaria per aiutare il Toro a crescere. Il suo futuro in giallorosso è anche legato alla Champions, per questo un approccio vero e proprio potrà arrivare comunque solo al termine del campionato. L'alternativa proveniente dall'estero potrebbe essere Romelu Lukaku, non felicissimo dell'esperienza a Manchester ma comunque pagato 80 milioni dai Red Devils. In ogni i dirigenti di Zhang stanno vagliando diverse ipotesi per non farsi trovare impreparati.