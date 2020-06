Inter, caccia al nuovo Milinkovic-Savic: sondaggio per il giovane Zukic

C'è anche l'Inter sulle tracce ci Dejan Zukic, calciatore serbo classe 2001, centrocampista del Vojvodina. Come si legge sulle pagine del Daily Star il giocatore piace in Premier League, con Tottenham, Chelsea e Arsenal che avrebbero già mosso i primi passi. Anche l'Inter - si legge - avrebbe sondato il terreno per il giovane talento paragonato in patria a Milinkovic-Savic