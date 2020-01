Inter-Cagliari, i voti ai tecnici: Conte, cambi tardivi. Maran azzecca le mosse

Tre partite, tre pareggi. Sempre con lo stesso risultato, sempre con la stessa sequenza. L'Inter non riesce a battere nemmeno un Cagliari incerottato, in un turno che sulla carta poteva essere favorevole nella rincorsa alla Juventus, impegnata questa sera a Napoli. I sardi trovano il secondo pareggio riacciuffando la sesta posizione che vuol dire Europa League, se pur in coabitazione con il Milan.

INTER-CAGLIARI 1-1 - 29' Lautaro, 78' Nainggolan

ANTONIO CONTE 5 - Bene l'impatto di Young ma non riesce a cambiare l'inerzia delle cose: tre partite, tre pareggi con l'Inter sempre recuperata. I cambi sono tardivi.

ROLANDO MARAN 7 - Ottimo l'apporto di Nandez sulla corsia destra. Indovinata la mossa a partita in corso di Castro. Oliva a centrocampo non delude e soprattutto è stato in grado di presentarsi a San Siro con una squadra che se pur piena di defezioni ha tenuto testa alla seconda forza del campionato.