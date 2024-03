Inter, Carlos Augusto verso il recupero: Inzaghi costretto a lanciarlo da titolare in difesa

vedi letture

Stefan de Vrij è rientrato anticipatamente dagli impegni con l'Olanda a causa di un infortunio. Le sensazioni non sono positive, è molto probabile che il difensore dell'Inter non sia disponibile alla ripresa del campionato. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui ora Simone Inzaghi dovrà far fronte a un'emergenza in difesa, considerando anche la probabile squalifica che sarà comminata a Francesco Acerbi.

La buona notizia

Durante questa pausa, però, è arrivata anche una buona notizia per l'allenatore nerazzurro. Carlos Augusto - si legge - è in ripresa e all'inizio della prossima settimana dovrebbe rientrare in gruppo, tornando dunque abile e arruolabile per il match di Pasquetta contro l'Empoli. Stesso discorso per Stefano Sensi. L'esterno brasiliano con ogni probabilità sarà chiamato a partire dall'inizio.

Carlos Augusto si scalda da braccetto

Vista la situazione di de Vrij e quella di Acerbi, il recupero dell’ex Monza appare fondamentale, visto che tutto porta a credere che i nerazzurri giocheranno contro i toscani con una difesa inedita, composta da Pavard sul centro destra, con Bastoni perno del trittico arretrato e proprio Carlos Augusto braccetto di sinistra.