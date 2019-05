Inter, Chiesa il grande obiettivo. Marotta vuole anticipare la Juve

© foto di Federico De Luca

Federico Chiesa è il grande obiettivo per il coppia nerazzurra Marotta-Ausilio, che vuole regalare a Conte il primo grande acquisto dell'estate anticipando la concorrenza della Juventus. La società nerazzurra vuole affrettare i tempi proprio per battere la concorrenza di Andrea Agnelli, costretto ad aspettare il nome del tecnico che guiderà i bianconeri: operazione onerosissima, rivela La Repubblica. Due gli elementi favorevoli che fanno pensare ad una conclusione positiva della trattativa però: la voglia del ragazzo di lasciare Firenze a questo punto della propria carriera e di trasferirsi in una squadra in cui avere una certa garanzia di impiego.