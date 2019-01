Inter, ci siamo quasi per il portiere Brazao al Chievo

© foto di Giacomo Iacobellis

La settimana dei brasiliani, tra un arrivo - ma solo per l’estate - e una partenza, che l’Inter spera di rimandare alla prossima stagione, malgrado la richiesta del giocatore, che vorrebbe giocare di più. Brazao del Cruzeiro e Miranda infatti, sottolinea La Gazzetta dello Sport, hanno entrambi la valigia pronta. Per Brazao il Chievo sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per una operazione da 2,5 milioni col futuro già scritto: sei mesi in Veneto e poi sarà dell’Inter. Per Miranda invece non sono arrivate ancora offerte ufficiali e il club nerazzurro non ha intenzione di cederlo ora, se non a fronte di un’offerta economica importante da poter reinvestire.