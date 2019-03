© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalla Spagna arrivano nuove conferme sull'interesse dell'Inter per Duvan Zapata. Come riporta AS infatti, il colombiano è fra i candidati principali per sostituire Mauro Icardi, qualora l'ormai ex capitano nerazzurri dovesse lasciare l'Inter al termine della stagione. Zapata, si legge, piace per la sua forza fisica, per la sua freddezza in zona gol e per la sua grande esperienza nel campionato italiano.