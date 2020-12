Inter, Conte: "Contenti della vittoria. In queste gare i punti valgono doppio"

Dopo la vittoria conquistata contro il Napoli, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha commentato così la gara ai microfoni della Mediaset: "Sicuramente è stata una gara molto tattica contro un Napoli molto forte. Sapevamo che il dettaglio poteva spostare il risultato, quando siamo andati in vantaggio è stato importante finire vincendo ma abbiamo sofferto negli ultimi minuti, capita. Può capitare in gare come queste in cui i punti valgono 6 e non 3. Contro un antagonista come il Napoli che l'ambizione di essere protagonista nel campionato italiano. Potevamo fare meglio ma va bene così, siamo contenti".