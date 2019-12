Inter, Conte: "Conviviamo con l'emergenza ma la difficoltà ci esalta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, a -1 dal Barcellona ha parlato in conferenza stampa anche dell'emergenza infortunati. "Conviviamo da tempo con questa situazione, l'aspetto positivo è che tanti stanno crescendo, si stanno responsabilizzando ancora di più. Crescono a livello singolo per colmare la difficoltà che abbiamo a livello di rosa. Mancano tre partite per la sosta di Natale, c'è l'entusiasmo giusto. Questo mini ciclo lo stiamo facendo nella maniera corretta, dobbiamo continuare così e dare tutto quello che abbiamo, forse anche qualcosa di più. Domani, soprattutto, non ci sarà poi un seguito eventualmente se non dovessimo vincere o ottenere lo stesso risultato del Dortmund. Sarà difficile ma le difficoltà forgiano e ci devono esaltare".