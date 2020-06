Inter, Conte e dirigenza soddisfatti della prova di Gagliardini. Numeri da leader

Rassicurato dalla dirigenza, dall'allenatore, dall'agente, Roberto Gagliardini ha dato prova del perché nessuno pensa a un addio tra l'entourage e l'Inter. S'è molto parlato di Fiorentina e Torino, ma il centrocampista di Dalmine (vuoi pure perché con gli infortuni non si può mai stare stretti) risulta ancora un elemento di imprescindibile importanza per il centrocampo nerazzurro. Contro la Sampdoria, Gaglia ha messo in bella mostra tutto il suo repertorio: palleggio, duelli ruvidi, contrasti, aperture, lotta quando nessuno ormai ne aveva più, trascinamento del baricentro verso l'alto, voglia di provare anche ad andare in porta. A San Siro, con 12.127 kilometri percorsi, si è piazzato terzo (alle spalle di Thorsby e Barella) nella classifica dei giocatori che hanno corso di più nell'arco dei 95 minuti. Antonio Conte lo ha tenuto in campo fino alla fine, prendendo appunti su una pedina capace di regalare soluzioni diverse e perfette rispetto a certe caratteristiche degli avversari che i nerazzurri si troveranno di fronte da qui, a fine agosto. Non solo, a proposito di quella lentezza che spesso è stata portatrice di svariate critiche non certo leggere, Roberto è stato ieri il quinto giocatore in assoluto per velocità in sprint (31,12 km/h). Una bella botta di positività, riconosciuta e ben accolta anche dalla fetta scettica dei tifosi interisti nei suoi confronti. L'ennesimo biglietto da visita per un giocatore che, anche in futuro, continuerà a vestire la maglia dell'Inter.