La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica ampio spazio all'arrivo a Milano di Christian Eriksen, definito il "moltiplicatore tecnico ed emotivo nelle mani di Antonio Conte". Eriksen è sbarcato con la compagna Sabrina Kvist: faccia un po’ stanca ma sorridente, tanto inglese ma pure qualche parolina in italiano. "Of course", ha risposto Chris a chi gli chiedeva se fosse felice, poi via con il percorso visite-idoneità, con un centinaio di tifosi festati all'Humanitas per esaltarlo. Secondo la rosea il suo arrivo è un antibiotico per i malanni nerazzurri. È l’antistress per un’Inter che ha vinto solo due partite delle ultime sette di campionato, eppure è la stessa squadra che in classifica è a soli tre punti dalla Juventus.