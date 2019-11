Inter, Conte: "La lettera? Non giusto dare spazio a episodi diseducativi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato della lettera di intimidazione - contenente un proiettile - ricevuta nei giorni scorsi, durante la pausa delle Nazionali. "Dobbiamo trasmettere valori positivi per chi ci segue. Avevo parlato della mia sorpresa al mio rientro in Italia. Non è giusto dare spazio a questi episodi negativi e diseducativi. Più spazio si dà a queste situazioni, più mandiamo messaggi negativi alla gente che apprende in modo sbagliato. Mi hanno assicurato che c'è chi sta facendo il proprio lavoro che verrò costantemente aggiornato".