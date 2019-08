Inter, Conte: "Non dobbiamo essere solo una scintilla, ma dinamite"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Dazn, al termine della gara vinta contro il Lecce, parla l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte: "Penso che nel primo tempo siamo andati molto bene con la giusta voglia, sul 2-0 ci siamo un po' disuniti, abbiamo sbagliato troppo e l'ho detto ai ragazzi. Bene complessivamente, il Lecce, per me, è una buona squadra, noi c'eravamo se non lo fossimo stati potevamo inciampare. Bisogna migliorare tanto nella tenuta mentale e fisica, sono molto contento e soddisfatto, mi piace lavorare con questi ragazzi che hanno sempre dimostrato grande disponibilità"

Lukaku - "Romelu è entrato nel mondo Inter con grande umiltà, è un gigante buono, pronto a lavorare per la squadra. Anche Lautaro ha giocato bene, tutti sotto il profilo dell'impegno sono da elogiare. Festeggiamo fino a mezzanotte, da domani pensiamo al Cagliari, sarà una trasferta difficile".

Tattica - Oggi lo definiamo un 3-5-2, ma è un'evoluzione del 4-2-4. Anzi, attacchiamo anche con più uomini rispetto al mio vecchio 4-2-4. Penso di avere uomini adatti a questo sistema: ho trovato difensori di spessore, centrocampisti bravi nell'inserimento. Sono tutti gol che possono arrivare in più dalla mediana. Su ogni sistema, chiaramente, bisogna lavorarci tanto finché i giocatori non sono stanchi di ripetere le situazioni (ride, ndr)"

Tifosi - "Non dobbiamo essere solo una scintilla, ma dinamite. Sono totale per la causa che sposo, non sono uno che cerca empatia. Ma si è sempre creato grande feeling con il pubblico. Do il 300% per il mio club e sarà così anche qui all'Inter"