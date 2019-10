© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Tapiro d’Oro ad Antonio Conte per la sconfitta dell’Inter contro la Juventus, che fa perdere ai nerazzurri il primo posto in classifica. Il tecnico la prende con filosofia e ai canali Mediaset dice: "Abbiamo perso, loro si sono dimostrati una squadra molto forte". L'inviato Staffelli chiede: "Voleva essere il Conte di Montecristo per vendicarsi della Juve?". La replica è ancora puntuale: "Non ho bisogno di nessuna vendetta. Ora lavoriamo per far andare bene le cose".

E sulla petizione dei tifosi juventini per far rimuovere la "stella" a lui dedicata nella Hall of Fame dello stadio della Juventus dichiara: "La stella cometa? Ma sì, sono ragazzi".