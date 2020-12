Inter, Conte: "Potevamo essere morti e invece siamo vivi. Complimenti ai ragazzi"

"Dovevamo assolutamente vincere questa partita per restare vivi”. Esordisce così il tecnico Antonio Conte a Inter Tv dopo la sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach: “Per me abbiamo meritato di vincere questa gara contro una squadra che si è dimostrata forte, abbiamo avuto tante occasioni per segnare e sono contento per la prestazione. Questa gara ci ha farà crescere e ora abbiamo un altro appuntamento da non fallire come quella contro lo Shakhtar dove avremo solo un risultato a disposizione sperando che nell’altra gara non pareggino. - continua Conte – Stasera abbiamo messo il Borussia in grossa difficoltà tanto che hanno cambiato più volte sistema di gioco, ma abbiamo fatto le cose con qualità e precisione riuscendo sempre a metterlo in difficoltà. Abbiamo sbagliato però qualche passaggio in uscita a fine primo tempo facendogli prendere morale. Il gol subito nel finale di primo tempo ci avrebbe potuto ammazzare, invece abbiamo reagito e ripreso il filo del discorso fin dall’inizio della ripresa. Potevamo anche soffrire meno, ma faccio i complimenti ai ragazzi perché potevamo essere morti e invece siamo vivi”.