Inter, Conte si sfoga: "Troppi attacchi, e poca protezione dal club..."

Un lungo sfogo quello di Antonio Conte. Il tecnico dell'Inter ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sull'Atalanta: "E' giusto che noi guardiamo in casa nostra. Abbiamo lavorato bene, i ragazzi hanno dato tutto nonostante le difficoltà che abbiamo avuto in alcune zone del campo per via di infortuni. Sanchez per tre quarti di campionato non l'abbiamo avuto ed era la prima alternativa a Lukaku e Lautaro che per fortuna hanno retto. 82 punti sono tanti perchè dimostrano che si è lavorato tanto. Mi spiace perchè ho sentito attaccare l'Inter in maniera brutta, attacchi gratuiti per i calciatori e per me e questo non mi è piaciuto perché ho visto poca protezione del club dal mio punto di vista. Detto questo ci siamo compattati e ora, con tutto il rispetto per gli altri, ce lo gustano noi che lavoriamo alla Pinetina, anche se non significa niente perchè chi vince rimane scritto nella storia".