Inter, Conte sulla Champions: "Potevamo essere morti e invece ce la giocheremo"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha commentato così la vittoria di ieri sul Borussia Monchengladbach in Champions League ai microfoni di Sport Mediaset: "La partita dovevamo vincerla per restare vivi, contro una squadra che sta dimostrando sul campo di essere forte. Abbiamo fatto un'ottima prestazione e la vittoria è strameritata. Abbiamo avuto molte occasioni per segnare altri gol, sono partite che aiutano a crescere. Ancora non abbiamo fatto niente. Siamo vivi, potevamo essere morti sportivamente parlando e invece abbiamo un'altra gara importante contro lo Shakhtar. Non abbiamo nessun altro risultato se non la vittoria, speriamo che nell'altra sfida pareggino".