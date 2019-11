Inter, Conte un leone di ghiaccio. Mercato: De Paul resta… in pole

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“C’è chi sta facendo il suo lavoro e mi ha assicurato che mi darà notizie su tutto. Basta”. Risponde così Antonio Conte a chi gli chiede quali sensazioni stesse provando, a distanza di qualche giorno, dopo la ricezione della famosa lettera. Con gli occhi blu ghiaccio, con la flemma di un leone che per antonomasia non teme niente e nessuno. Più provi a colpirlo e più ti rendi conto che riuscirci è praticamente impossibile. Antonio assorbe ogni fattore negativo e li trasforma in benzina per sé e la propria squadra. Accresce la determinazione, la fame di vittorie, la voglia irrefrenabile di iscrivere quanto prima il proprio nome nella lista dei numeri uno degli allenatori della storia del football. Non c’è giocatore dell’Inter che non abbia ammesso d’essere pronto a gettarsi nel fuoco per lui. A gennaio l’Inter vorrebbe regalargli altre due pedine che porterebbero ad Appiano ossigeno puro. Rodrigo De Paul piace e resta in pole tra gli obiettivi d'inverno. L'ala dell'Udinese ha i connotati del jolly tanto cari al tecnico pugliese, ma costa tanto (35 milioni), troppo per quello che è il suo attuale rendimento stagionale (un gol al Genoa). Per questo Marotta potrebbe tornare alla carica con una nuova richiesta in prestito con diritto di riscatto: così si può fare. Olivier Giroud è la potenziale alternativa più interessante a Lukaku. Il 33enne ex Arsenal spinge per andare via col pieno supporto del ct francese Deschamps, ma il Chelsea dovrà convincersi a lasciarlo partire pur sapendo che non potrà rimpiazzarlo nel mercato di gennaio. In questo senso, la presenza in campo questo pomeriggio nel match che i Blues giocheranno a Etihad contro il City sarà molto indicativa. Stasera intanto c’è il Torino: se l’Inter dovesse riuscire a portare a casa i tre punti, eguaglierebbe la super partenza della stagione 1950/51.