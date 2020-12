Inter, Conte vince alla sua maniera

L’Inter di Conte. Dall’inizio alla fine. Quando serviva una risposta concreta è arrivata nella maniera più eloquente e dando ragione alle scelte del tanto discusso tecnico leccese, su tutta la linea. A partire dal sistema di gioco, con l’abbandono del modulo che prevedeva l’utilizzo di un trequartista e ha ricompattato la mediana con un regista e due mezz’ali da assalto. Tutta un’altra storia, sia in fase di contenimento che di transizione offensiva: si sono riviste dinamiche di gioco che mancavano da tempo immemorabile e che avevano invece caratterizzato la prima Inter dell’era Conte.

In attesa di riconquistare solidità anche in fase arretrata, le note positive emergono dalla linea avanzata: Lautaro sta salendo di tono e Romelu Lukaku si conquista il ruolo incontrastato di leader e trascinatore con una prestazione sontuosa per qualità e sacrificio.

Un grido di battaglia che pone l’attenzione sulla sopravvivenza nerazzurra nella massima competizione continentale, sarà difficile, servirà un miracolo, ma l’Inter è ancora viva. Eccome se lo è.