Inter, Conte vuole Smalling a tutti i costi. E il difensore è pronto a tagliarsi lo stipendio

vedi letture

Chris Smalling non è solo una suggestione per l’Inter. Come riportato dall’Express, il club nerazzurro vuole provare a mettere a segno il terzo colpo dal Manchester United dopo Romelu Lukaku e Alexis Sanchez. Il difensore vorrebbe tornare in Serie A dopo aver fatto bene con la maglia della Roma, ma la trattativa tra i giallorossi e Red Devils è in stallo visto che il club capitolino sembra non voler andare oltre i 15 milioni di euro. Antonio Conte, dal canto suo, è rimasto favorevolmente impressionato dal difensore inglese, soprattutto dal modo in cui si è adattato alla difesa a tre. E proprio per questo motivo lo vorrebbe a San Siro. Lo United chiede 25 milioni di euro, cifra alla quale l’Inter sembra disposta ad arrivare. Il giocatore, dal canto suo, sembra disposto a decurtarsi l’ingaggio pur di tornare in Serie A.