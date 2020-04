Inter, Conte vuole Vertonghen ma Roma e Napoli non mollano

vedi letture

L'Inter è in pole per arrivare a Jan Vertonghen, difensore centrale in scadenza a giugno con il Tottenham. I nerazzurri sono pronti a fargli spazio lasciando partire Godin dopo una sola stagione a Milano, con l'uruguaiano che piace proprio agli Spurs. In Italia ci sono anche altri club interessati, come Napoli e Roma, ma per il momento il belga sembra più vicino a diventare il prossimo centrale di Antonio Conte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.