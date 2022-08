Inter, continua il problema DigitalBits: 23 milioni dello sponsor rischiano di sparire

In casa Inter continua a tenere banco la vicenda legata a DigitalBits, l'azienda di criptovalute che non sta rispettando gli accordi economici pattuiti con i nerazzurri la scorsa stagione. In questa stagione il main sponsor doveva garantire alla Beneamata 23 milioni di euro, una cifra che adesso rischia di sparire definitivamente dal bilancio come scrive il Corriere dello Sport. Il logo sulla maglia della prima squadra è sempre più in bilico.