Inter, D'Ambrosio: "Non ci piangiamo addosso, daremo il 110%"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il laterale dell’Inter Danilo D’Ambrosio ha parlato a Inter TV al termine del match pareggiato contro la Fiorentina: “La partita è stata fatta bene, normale che sbagli se ti aspetti di venire qui e non subire neanche un tiro in porta. Abbiamo pressato molto bene in alto, poi a tratti ci siamo abbassati. Anche oggi abbiamo avuto le nostre occasioni: soltanto una è stata sfruttata. Poi c'è stato un eurogol... E ce ne torniamo a casa con due punti in meno. Siamo dispiaciuti, ma già da domani testa bassa e pedalare: cercheremo di chiudere in bellezza questo 2019. Qui nessuno sta mollando, nessuno vuole mollare: daremo il 110% come stiamo facendo. Non ci piangiamo addosso: contro il Genoa chi giocherà saprà ciò che dovrà fare".