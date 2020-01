© foto di Giacomo Iacobellis

Mancano solo le firme, ma non ci sono più dubbi: Gabriel Barbosa sarà di nuovo un giocatore del Flamengo. Questa volta a titolo definitivo. Accordo trovato da giorni con l'agente dell'attaccante Junior Pedroso per un contratto fino al 2024 da 4 milioni netti a stagione. Operazione da 18 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita e alcuni bonus. Come riportato da Fcinternews.it, il più curioso riguarda un premio legato alla possibile convocazione di Gabigol per il Mondiale in Qatar (una parte legata ai trofei). Con l'Inter che, di conseguenza, da lontano continuerà a fare il tifo per il suo ex attaccante. E intanto metterà a segno una plusvalenza. Nelle prossime ore il vicepresidente del club rubronegro Marcos Braz chiuderà l'operazione. L'annuncio è previsto nel giro di 48 ore.