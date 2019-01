Inter, Dalbert: "Ho lavorato tanto per questo primo gol nerazzurro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esterno difensivo nerazzurro Dalbert Henrique, intervistato da InterTV, si è così espresso in merito alla vittoria ottenuta dai meneghini in Coppa Italia contro il Benevento: "Chiaro che aiuti tanto segnare due gol subito, sappiamo che tutte squadre in Italia hanno qualità e il Benevento fa parte di questa cerchia. Siamo stati bravi sia fisicamente che tecnicamente nell'approcciare bene la partita e nell'ottenere questo risultato. Tutti stiamo molto bene ed abbiamo lavorato duramente nel corso della sosta: è importante che Spalletti possa fare affidamento su tutti nel momento in cui ci chiama in causa".

Il brasiliano era al rientro da un infortunio: "Ho sentito inevitabilmente un po' di fatica, è chiaro che la lesione ha complicato un po' il recupero dall'infortunio. Ma nonostante ciò ho lavorato tanto, anche durante la sosta. E mi sono fatto trovare pronto".

Contro il Benevento il suo primo gol al Meazza: "Ho lavorato tanto per questo, anche in allenamento. Ringrazio i miei compagni e la mia famiglia".

Sull'obiettivo dell'Inter: "Fare bene partita dopo partita. Il nostro obiettivo oggi era vincere e passare il turno. Adesso dobbiamo pensare già alla prossima partita".