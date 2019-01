© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una nuova pista di mercato per l'Inter rivelata dal The Sun. Secondo il quotidiano britannico, i nerazzurri avrebbero offerto un contratto biennale ad Ashley Young, terzino/ala in scadenza a giugno col Manchester United. I Red Devils stanno da tempo cercando di far rinnovare il 33enne, ma l'inserimento dell'Inter potrebbe complicare i loro piani.