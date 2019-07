© foto di Insidefoto/Image Sport

Inter e Galatasaray puntano Radamel Falcao. Secondo quanto riporta Radio Caracol, infatti, anche l'attaccante del Monaco sarebbe tra i nomi valutati dai nerazzurri per sostituire Mauro Icardi nella prossima stagione. Per il navigato colombiano sembra però in vantaggio il club turco, pronto a offrirgli un ricchissimo contratto.