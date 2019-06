Inter, dalla Francia: offerti 90 milioni di euro per Nicolas Pepe

L'Inter prepara una vera e propria follia di mercato per Nicolas Pepé. Secondo quanto riporta France Football, infatti, i nerazzurri avrebbero offerto ben 90 milioni di euro al Lille per il giovane e talentoso esterno d'attacco. Su Pepé è forte però anche l'interesse dell'Atletico Madrid, che lo monitora per l'eventuale dopo-Griezmann.