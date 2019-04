Inter, dalla Francia: torna di moda Sidibe, contatti avviati col Monaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Proseguono, sottotraccia, le manovre di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione. Dopo l'indiscrezione rivelata da più fonti negli scorsi giorni su Danilo del Manchester City, dalla Francia ora rilanciano il nome di Djibril Sidibé, laterale francese classe '92 destinato a lasciare il Monaco a luglio. Stando a Le 10Sport, le discussioni tra le parti sono già state avviate, con i dirigenti nerazzurri determinati a chiudere la trattativa. Da precisare, però, che per il momento non è stato raggiunto alcun accordo, anche se il contesto sembra essere favorevole all'eventuale cessione dell'ex Troyes.