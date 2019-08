Inter, dalla Spagna: per Longo al Depor si aspetta solo l'addio di Cartabia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano spagnolo La Voz de Galicia parla del trasferimento di Samuele Longo dall'Inter al Deportivo la Coruna, parlando di affare oramai concluso. Anche se per l'annuncio potrebbe servire ancora qualche ora, visto che il Depor dovrà prima chiudere la cessione di Fede Cartabia all'Al-Ahli per liberare spazio salariale.

L'operazione è comunque già definita, con Longo che passerà al Deportivo in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Liga.