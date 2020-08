Inter, dalla Turchia: concorrenza del Fenerbahçe per lo svincolato Sarr

In Turchia nelle ultime ore è emerso l'interesse del Fenerbahçe nei confronti di Malang Sarr, difensore classe 1999 il cui contratto con il Nizza è scaduto recentemente. Dopo aver avviato contatti con la Roma per Juan Jesus, il Fener avrebbe individuato nel giovane francese un'opzione interessante per rinforzare il proprio pacchetto difensivo ma, come riporta il portale turco En Son Haber, la concorrenza sarebbe di alto livello: Inter e Barcellona infatti starebbero valutando l'ingaggio di Sarr. Il calciatore era stato accostato anche alla Fiorentina.