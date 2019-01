© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato dell'Inter. Da non escludere un addio di Dalbert in estate: offerto Antonio Valencia in scadenza con il Manchester United ma non scalda il club nerazzurro. Occhio all'ipotesi Emerson Palmieri. La Juventus è andata su Matteo Darmian del Manchester United ma potrebbe comunque lasciare il Chelsea.