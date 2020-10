Inter, Darmian: "Emozionante esordire con questi colori a San Siro, peccato per il pari"

Matteo Darmian, su Twitter, esulta per la sua prima in maglia nerazzurra. Ieri il laterale ex Parma ha infatti giocato la sua prima partita con l'Inter, firmato subito un assist per Lukaku: "Emozionante esordire con questi colori a San Siro in una serata di Champions League! Peccato per il risultato che non ci soddisfa a pieno. Ora testa alla prossima".