© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La traccia di mercato che arriva dall'Inter, nelle ultime ore, è chiara e rappresenta un contrordine: Matteo Politano è incedibile. L'esterno, anche se il modulo tattico di Conte (3-5-2) tende a penalizzarlo, non lascerà i nerazzurri, dato che in rosa l'allenatore ha già pochi elementi a disposizione, e l'emergenza complessiva - nella quale va considerata la squalifica di Perisic nella prima di campionato - non permette all'Inter di rinunciarvi. A meno di ricche offerte, rimarrà ad Appiano. Di certo comunque non partirà in prestito. Lo riferisce Gazzetta.it.