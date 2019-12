Inter, De Paul difficile se l'Udinese non risale. Incontro per Kulusevski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter si divide tra campo e mercato: l'obiettivo numero uno per il centrocampo è il polivalente Rodrigo de Paul, ma vista l’attuale situazione dell'Udinese (+4 sulla terzultima) è complicato pensare che i Pozzo decidano di vendere il giocatore che Conte ha messo al primo posto nella lista dei desideri per tamponare l’emergenza lì in mezzo sposando la politica della società, più orientata a investire su un giovane futuribile che su un trentenne. Se però la posizione dei friulani diventasse più serena, Marotta e Ausilio proveranno a chiudere l’operazione.

Primo incontro per Kulusevski - Se per De Paul il problema potrebbe essere il prezzo (oltre alla classifica dell'Udinese), per Kulusevski l’ostacolo è la volontà del Parma di non privarsi in anticipo del giocatore che l’Atalanta le ha dato in prestito. A dispetto degli ottimi rapporti tra le parti, si lavora solo per giugno: i dirigenti di via della Liberazione hanno incontrato l’agente dello svedese, Stefano Sem. La Juventus è in agguato e l'Inter non vuole perdere la posizione di vantaggio in cui si è posta.