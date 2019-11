Inter, De Paul il prescelto ma solo in prestito con diritto o obbligo

© foto di Giacomo Morini

Rodrigo De Paul è il prescelto dall'Inter per rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte della stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'argentino sarebbe perfetto per Conte e aggiungerebbe sia qualità che quantità in mediana ma il nodo è la formula, visto che i nerazzurri potrebbero prenderlo solo in prestito con obbligo o diritto di riscatto, cosa che l'Udinese potrebbe far fatica ad accettare.