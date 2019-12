Inter, De Paul il rinforzo preferito per il mercato di gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rodrigo de Paul è il preferito in ottica mercato di gennaio per quanto riguarda l'Inter: scivola più indietro la candidatura di Vidal, secondo quanto riguarda la redazione di Sky, anche perché il Barcellona non sarebbe intenzionato a privarsi del cileno a gennaio. Ci sarà da trattare con l'Udinese, che non naviga in acque bellissime, ma di certo l'argentino per caratteristiche e non solo è diventato l'obiettivo numero uno per il centrocampo di Antonio Conte. Più indietro, ma per l'opposizione fatta da Atalanta e Parma per la sua partenza a gennaio, Dejan Kulusevski.

Pole per giugno sullo svedese - Tuttavia, sempre secondo l'emittente satellitare, per lo svedese di origine macedone il club nerazzurro vanta un vantaggio sulla folta concorrenza. Merito dei contatti intercorsi in questi mesi e degli eccellenti rapporti che Marotta vanta nei confronti della Dea e del club ducale.