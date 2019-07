© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Quanto è ancora lontana la Juve? Non dobbiamo pensare agli altri, ma a noi stessi: vogliamo fare un grande salto in avanti, migliorare e crescere con l’obiettivo di fare il massimo in questa stagione". Parlando a Tuttosport, il difensore dell'Inter Stefan de Vrij sottolinea anche le distanze che permangono la principlae rivale del campionato.

L’arrivo di Conte e Marotta può essere un acceleratore per arrivare a quel tipo di mentalità? "Sì, è un buon segnale per il gruppo. Sono molto professionali, si vede che hanno esperienza e sanno come arrivare a certi risultati".