Inter, De Vrij: "Niente allarme pre derby. Haaland? Si ferma di squadra e non solo lui"

Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato a DAZN dopo l'1-1 sul campo del Monza.

Ragionate una partita alla volta?

“Così si fa e così si preparano le partite, una alla volta. Ci siamo preparati bene in settimana per questa partita che non era facile e adesso ci prepareremo per il City”.

Non ha funzionato qualcosa sul gol del Monza?

“Magari si poteva mettere più pressione e non farlo crossare. Sono forti di testa, come Djuric e Mota che in quest’occasione ha saltato bene e l’ha messa di testa bene purtroppo”.

Come si ferma Haaland?

“Soprattutto di squadra, dobbiamo limitare lui ma non solo. Ha segnato fin qui tantissimo e cercheremo di difenderci come squadra”.

Allarme pre derby dopo stasera?

“Niente allarme, dobbiamo andare avanti e imparare dagli errori di oggi. A volte siamo stati un po’ lenti e loro si sono chiusi bene, poi non è facile trovare gli spazi. Dovevamo essere più lucidi nell’ultimo passaggio. Abbiamo iniziato bene, ma non abbiamo trovato il gol e poi siamo diventati più lenti”.